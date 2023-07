Ex-governador do RS, Ranolfo é empossado vice-presidente do BRDE

Diego Nuñez

Ex-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB, 2022) passa a ser vice-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Empossado em evento realizado na sede do banco, no centro de Porto Alegre, nesta quinta-feira (6), Ranolfo também assume a Diretoria de Operações da instituição. A partir de setembro, o ex-governador deverá ocupar a presidência do BRDE. O banco mantém esquema de rodízio na presidência entre os três estados do Sul - Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O mandato será de 16 meses, a partir da posse. Após ter sua indicação aprovada pelo Banco Central há duas semanas, e anteriormente pela Assembleia Legislativa gaúcha, Ranolfo vem mantendo atividades internas com as áreas técnicas do BRDE.Outro indicado pelo governador Eduardo Leite (PSDB), para a Diretoria de Planejamento do BRDE, o ex-secretário estadual da Fazenda Leonardo Busatto ainda depende da aprovação do Banco Central, em processo corrente no momento. À reportagem, Busatto afirmou que sua posse deve ocorrer até o final do mês.Enquanto a nomeação depende da análise do Banco Central, o ex-secretário da Casa Civil e ex-deputado, Otomar Vivian (PP) permanece com a outra cadeira do Rio Grande do Sul, como diretor de Planejamento.