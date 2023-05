Indicação de Leonardo Busatto ao BRDE é aprovada em plenário

A Assembleia Legislativa aprovou a indicação do ex-secretário estadual da Fazenda Leonardo Busatto para o cargo de diretor no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), na sessão plenária de ontem.

Busatto irá se juntar ao ex-governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), cuja indicação foi aprovada na semana passada. Ambos ocuparão os dois cargos de diretoria do banco de fomento que são destinados ao Rio Grande do Sul.

A aprovação de Busatto ocorre após sabatina realizada pela Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa.

O nome de Busatto ainda precisará passar pela chancela do Banco Central, que tem prazo de 60 dias após a aprovação para se manifestar.

Essa é a última etapa para que os indicados assumam suas funções nos bancos de fomento. Tanto Busatto quanto os demais indicados pelo governador Eduardo Leite (PSDB) - Ranolfo no BRDE e Cláudio Gastal e José Luis da Silva Nunes no Badesul - necessitam da chancela do Banco Central para efetivamente iniciarem o cumprimento de suas funções.