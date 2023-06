Codesul debate criação do Fundo Sul para investimentos e desenvolvimento da região

Em reunião do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) - formado pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul e presidido pelo governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) - a criação do Fundo Sul esteve entre as pautas discutidas pelas autoridades. A ideia é que os três estados do sul mais o Mato Grosso do Sul possam ter fundos de desenvolvimento para suas regiões.

"O Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste têm seus fundos de desenvolvimento. Parte dos estados do Sudeste têm acesso a royalties do petróleo, mas o Sul não tem acesso a royalties na proporção que outros estados têm, nem possui fundos de desenvolvimento", avaliou Leite.

Segundo o governador do Rio Grande do Sul, esse tipo de fundo ajuda a subsidiar empréstimos e crédito ao setor privado, o que pode atrair investimentos para a região. "Muitas empresas fazem investimentos onde elas têm acesso a créditos que não são acessados aqui no sul. Isso dificulta a competitividade e a nossa responsabilidade é trabalhar pela nossa região", refletiu o chefe do executivo.

A proposta de criação o Fundo Sul, um fundo constitucional destinado a fortalecer projetos e propostas para o desenvolvimento social e econômico de municípios com baixo IDH da Região Sul, foi protocolada na Câmara dos Deputados pelo coordenador da bancada paranaense, o deputado federal Toninho Wandscheer (PP), ainda em maio.

Se a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 27/2023 for aprovada, as operações do fundo ficarão sob responsabilidade do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). "Queremos garantir condições de desenvolvimento de forma mais equânime e isonômica. A gente trabalha para criar esse sentimento entre as nossas bancadas e impulsionar a aprovação dessas medidas no Congresso para gerar emprego e renda em nossos estados", afirmou Leite.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), esteve presente na coletiva realizada após a reunião do Codesul. Na oportunidade, ele disse que, além do Fundo Sul, foram debatidos temas como

reforma tributária, marco temporal e código florestal. "Queremos mostrar para o Brasil que o Sul faz os deveres de casa. Acostumamos os outros estados a dizer que somos ricos e que não precisamos de nada, mas precisamos de fundo de desenvolvimento, incentivos fiscais", ponderou.