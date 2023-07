Abertura do Festival Latinidades ocorre celebrando dia 25 de julho

Nesta quinta-feira (6) houve a abertura do Festival Latinidades, em Brasília, com a presença da deputada federal Célia Xakriabá, da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e com apresentação do bloco afro Afoxé Oxum Pá. O evento, que celebra seu 16º ano, é o, e foi criado pela produtora Jaqueline Fernandes. O festival busca um dialogo sobre raça e gênero, trazendo pautas importantes de debates e enfatizando o protagonismo da negritude latina. O evento vai ser sediado em 4 diferentes cidades brasileiras: Brasília, São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro. Ele tem início nesta quinta-feira (6) até domingo (9), e relembra o dia 25 de julho, celebração do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A programação dos quatro dias de evento e os ingressos estão disponíveis no site