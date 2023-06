Técnico do PSG é preso por suspeita de racismo

O técnico do PSG, Christophe Galtier, e seu filho, John Valovic-Galtier, foram detidos, nesta sexta-feira (30), na França, em decorrência de uma investigação por suspeitas de racismo e discriminação religiosa. Julien Fournier, ex-Diretor de Futebol do Nice, acusou o francês, por e-mail, de palavras racistas e discriminatórias durante sua passagem pelo clube. De acordo com a denúncia, o técnico reclamou da quantidade de jogadores negros e muçulmanos no então elenco do Nice.

Galtier, que nega a acusação, denunciou Fournier e os jornalistas Daniel Riolo e Romain Molina por difamação, depois que recebeu ameaças de morte pela internet.

"Estou chocado com o que foi publicado de forma irresponsável. Eles me machucaram e eu fiquei triste com tudo isso. Cresci em Marselha, com pessoas de diferentes raças, origens e religiões", disse na época.

John Valovic-Galtier trabalha para defender os interesses de seu pai há cerca de cinco anos. Ele também foi detido por racismo e descriminação religiosa. Enzo e Jordan são os filhos biológicos de Galtier, mas o treinador o adotou oficialmente há dois anos. Ele é filho de sua companheira. O vínculo entre os dois é forte e vai além do quadro familiar. John é assessor esportivo da agência Score Agencies.

Para a próxima temporada, o treinador não permanecerá na equipe parisiense. O clube já tomou a decisão. Luis Enrique deve ser anunciado como o novo técnico do clube nos próximos dias. O técnico estava sem clube desde que foi demitido da seleção espanhola. No PSG, Galtier conquistou uma Supercopa da França (2022) e um Campeonato Francês (2022-23). Além de ter comandado o trio Neymar, Messi e Mbappé.