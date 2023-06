Enner Valencia faz primeiro treino no Inter, mas não joga contra o Cruzeiro neste sábado

Após a classificação maiúscula diante de sua torcida, para as oitavas de final da Libertadores da América, com a vitória por 3 a 1 sobre o Independiente Medellín, da Colômbia, na quarta-feira (28), o Inter volta suas forças para o Campeonato Brasileiro, no qual enfrenta o Cruzeiro, neste sábado, às 21h, no Beira-Rio, pela 13ª rodada da competição. A equipe do técnico Mano Menezes ocupa a 6ª posição na tabela, com 20 pontos somados, dois a menos que o Palmeiras, que abre o G-4 com 22.

LEIA MAIS: Inter vence o Independiente Medellín e está nas oitavas de final da Libertadores

O Colorado entrará em julho confiante, embalado pela sequência de nove jogos de invencibilidade e na expectativa de ver seu elenco mais encorpado para o restante da temporada. A partida contra os colombianos marcou o retorno de lesão do meia Maurício, que começou entre os titulares, e anotou um gol e duas assistências. Na segunda etapa, ele deixou o campo para a entrada do uruguaio De Pena, que também estava machucado.

Além destes dois jogadores, Aránguiz apareceu no banco de reservas, e Gabriel figurou entre os 26 relacionados, mas acabou sobrando na lista final, que contém 23. Mesmo não atuando, eles devem voltar ao time em breve, já que foram liberados pelo departamento médico junto de seus companheiros.

Com um calendário mais leve nas próximas semanas, Mano deve repetir a escalação que venceu o Medellín, que conta com John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Johnny, Alan Patrick, Maurício e Wanderson; Luiz Adriano (Alemão). O zagueiro Nico Hernández recebeu o terceiro cartão amarelo no último confronto do nacional, contra o América-MG, e está suspenso.

No meio de semana, Luiz Adriano e Pedro Henrique deixaram o campo lesionados. O primeiro sofreu uma pancada nas costas, na etapa inicial, e saiu no intervalo, mas não aparenta preocupar para os próximos jogos. No entanto, o segundo sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, e deve ficar de fora por cerca de um mês.

Para o segundo semestre, o Colorado também passa a contar com um reforço de peso, vindo do futebol europeu. Enner Valencia, terceiro maior artilheiro do velho continente na última temporada, realizou seu primeiro treino com o restante do grupo, nesta quinta. O equatoriano participou do aquecimento, e de 25 minutos do coletivo, mas ficou de fora dos 15 finais, alegando cansaço.

Sem preocupar a comissão técnica, o atacante está na espera de sua estreia, mas não estará à disposição contra a Raposa, porque a janela de transferências abre nesta segunda-feira (3), inviabilizando sua inscrição antes do prazo. Portanto, o camisa 13 alvirrubro deve jogar contra o Fluminense, no dia 9, no Maracanã, também pelo Brasileiro.