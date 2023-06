Inter vence o Independiente Medellín e está nas oitavas de final da Libertadores

Em noite mágica no Beira-Rio, o Inter vence o Independiente Medellín, da Colômbia, pelo placar de 3 a 1, se classifica em primeiro lugar do Grupo B da Libertadores América, e encerra a fase qualificatória de maneira invicta, com três vitórias e três empates, somando 12 pontos no total. O Colorado agora aguarda a definição do seu adversário para as oitavas de final, que será anunciado na próxima quarta-feira (5).

A equipe do técnico Mano Menezes começou o confronto fulminante, e abriu o placar logo aos três minutos, com Maurício, que tabelou com Luiz Adriano em um belo contra-ataque, e disparou livre em direção ao gol, finalizando com força no canto do goleiro Mosqueira, que pouco fez no lance.

Os mandantes seguiram em cima, chegando com frequência no ataque. Aos 16, Wanderson tentou de letra, mas errou o alvo, e aos 22, Maurício brigou pela bola na esquerda, recuperou a posse e cruzou na primeira trave para Luiz Adriano, que empurrou de peito para dentro, 2 a 0 no marcador.

O Alvirrubro, inspirado, voltou a ampliar cinco minutos depois, com Luiz Adriano novamente, que recebeu de Maurício na entrada da área, ajeitou o corpo e bateu colocado no canto direito do goleiro, sem chances de defesa. Com três gols de vantagem, o time recuou, e manteve uma postura mais segura até o final do primeiro tempo.

Na etapa complementar, a partida voltou agitada, e os colombianos, mais ligados, descontaram. Com apenas cinco minutos, Pons subiu livre dentro da área, e balançou as redes com um forte cabeceio.

O Inter, com o susto, passou a tomar conta da posse de bola no campo de ataque, e obrigou Mosquera a trabalhar com um chute perigoso de Wanderson, aos oito minutos. Com o duelo controlado, Pedro Henrique quase fez o quarto, aos 22, em um contra ataque mortal, que terminou com o atacante acertando o travessão. Sete minutos depois, aos 29, Alan Patrick também levou perigo, finalizando de fora da área, no canto direito, rente a trave.

O confronto seguiu morno até o final, e se encerrou em 3 a 1. O Colorado chega a nove jogos invicto em todas as competições, e volta seu foco para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Cruzeiro, neste sábado, em casa, pela 13ª rodada da competição.

Inter (3) John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Johnny, Maurício (De Pena), Alan Patrick e Wanderson (Alemão); Luiz Adriano (Pedro Henrique) (Jean Dias). Técnico: Mano Menezes.

Independiente Medellín-COL (1) Mosquera; Monroy, Palacios, Cadavid e Londoño; Torres (Quiñónez), Alvarado, Cetré (Valencia) e Monsalve (Batalla); Pons e Cabezas (Gutiérrez). Técnico: Sebastián Botero.

Árbitro: Facundo Tello