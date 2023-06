Gurias Coloradas vencem o São Paulo e se tornam bicampeãs do Brasileirão Sub-20

Na noite desta quarta-feira (28), as Gurias Coloradas entraram em campo para a disputa do título do Campeonato Brasileiro Sub-20. Em duelo único, diante do São Paulo, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André/SP, a equipe do Inter saiu atrás no marcador, mas empatou e levou a decisão para os pênaltis, convertendo todos e vencendo por 5 a 3. Criada em 2022, a competição nacional Sub-20 tem um único campeão: o Internacional.



Para o duelo, que repetia a final de 2022 e valia o bicampeonato nacional para as Coloradas, o técnico Elvis Tórgo escalou o time com Mari Ribeiro; Ketlin, Guta, Carla e Carol Gil; Marzia, Danny Teixeira e Analuyza; Tamara, Alice e Priscila.

A campanha

Ao longo da primeira fase, as Gurias Coloradas fizeram uma campanha de destaque, se classificando para as quartas de final como líderes do Grupo A, com 18 pontos. Das 10 rodadas disputadas, a equipe conquistou cinco triunfos e três empates, sendo superado em apenas duas partidas, com 24 gols marcados e 18 sofridos.



Avançando às quartas, as coloradas enfrentaram a Ferroviária, em duelo único, realizado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara-SP. Com gols de Ketlin, Priscila e Tamara, duas vezes, as Gurias venceram a equipe da casa por 4 a 2 e, com superioridade, avançaram às semifinais da competição, encarando o Fluminense, em duelos de ida e volta.