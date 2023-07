Ação de conscientização de descarte de lixo é feita no Menino Deus

Nesta sexta-feira (7) é celebrado o aniversário de 33 anos do programa de Coleta Seletiva na Capital, e o dia contou com uma Blitz realizada pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). A ação de limpeza foi feita no bairro Menino Deus, com voluntários da Associação Comunitária dos Moradores e Amigos de Porto Alegre - Núcleo Menino Deus (Acomapa) realizando trabalho de conscientização nas ruas e abordando moradores da região para explicar a importância do descarte correto de materiais para o meio ambiente. Os materiais destinados aos lixos secos, como metais, vidros, plástico e papel são reaproveitados. A iniciativa da movimentação nas ruas veio da Diretoria de Gestão e Educação Ambiental (Dgea).