Associação de Artes Plásticas Chico Lisboa abre nova exposição no jardim do Dmae

A Associação de Artes Plásticas Chico Lisboa abre nesta terça-feira (11) a exposição Em um só corpo na Galeria de Arte do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). A exposição, que deverá mostrar ao público um pouco do processo criativo do artista, foi proposta pelo coletivo Bando de Barro, e pretende construir uma mostra coletiva, apresentando diversos tipos de trajetórias. “Cada artista trará, junto com seu trabalho, um pequeno texto no qual dividirá seu processo criativo com o público. Ao termos acesso a esses pensamentos, entramos no universo criativo do artista", declara o coletivo Bando de Barro. Em um só corpo vai expor obras de mais de 30 artistas, experientes e iniciantes, do Rio Grande do Sul, Paraná , São Paulo e Rio de Janeiro. A curadoria é do artista visual e professor Rodrigo Núñez. A visitação é gratuita até o encerramento em 11 de agosto.