Conab doa alimentos para famílias indígenas em situação de insegurança alimentar

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) começou a entregar os primeiros kits de alimentos para famílias indígenas em situação de insegurança alimentar no Rio Grande do Sul. A ação faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e é realizada em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Mais de 8 mil famílias das etnias Charrua, Kaingang e Guarani foram cadastradas para receber os alimentos fornecidos por agricultores familiares gaúchos. A operação emergencial terá quatro etapas até o final deste ano, totalizando aproximadamente 33 mil kits doados aos indígenas na capital e em 21 regiões gaúchas, conforme divisão das associações de municípios. No total, serão investidos R$ 5,5 milhões nesta ação operacionalizada pela Conab com o apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), das prefeituras dos municípios envolvidos e do Mesa Brasil Sesc.