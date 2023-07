Migrantes clandestinos são encontrados no porto de Vitória, em navio que saiu da Nigéria

Nesta segunda-feira (10), Polícia Federal encontra quatro passageiros clandestinos em navio que saiu de Lagos, na Nigéria, dia 27 de junho, e atracou no Porto de Vitória, no Espírito Santo. Os migrantes foram encontrados na casa de máquinas do leme do navio e, após resgate, receberam cuidados médicos necessários, pois estavam em condições precárias de saúde. Agora eles estão sob custódia e responsabilidade da Agência Marítima, e serão enviados de volta para a Nigéria pois não possuem documentos de comprovação de identidade e origem.