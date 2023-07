Manifestantes protestam no Quénia contra o elevado custo de vida

Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira (19) no Quénia, após confrontos com a polícia durante os protestos contra o elevado custo de vida. Manifestantes exigem que o governo do país africano tome alguma posição. A oposição convocou três dias de protestos em todo o país a partir desta quarta-feira, mesmo com do governo alertando que não tolerará mais agitação. A nova leva de manifestações com o objetivo de forçar o Presidente William Ruto a revogar uma lei financeira que impõe novos impostos. O líder executivo havia que não haveria protestos no país, dizendo que iria enfrentar o líder da oposição, Raila Odinga, “de frente”. Na foto, um manifestante é detido pela polícia queniana durante os confrontos entre autoridades e apoiadores da oposição queniana, ocorridos em Nairóbi (capital do país).