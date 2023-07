Mini Mundo homenageia banda Nenhum de Nós com réplica no Dia Mundial do Rock

O Mini Mundo, parque localizado em Gramado, apresentou nesta quinta-feira (13) uma novidade musical na sua cidade em miniatura. Em alusão ao Dia Mundial do Rock, celebrado nesta data, o atrativo inaugurou uma cena representando um show da banda gaúcha Nenhum de Nós ao lado da réplica da Usina do Gasômetro. “No Dia Mundial do Rock, a banda recebe uma homenagem mágica. O Mini Mundo faz parte das nossas memórias da mesma época em que despertamos para o rock. Uma viagem no tempo e no nosso imaginário", destaca o vocalista do Nenhum de Nós, Thedy Corrêa. Nos últimos anos, outras bandas e artistas nacionais e internacionais também foram homenageados, como U2, Elvis Presley, Queen, Paralamas do Sucesso e Kiss. O show do Nenhum de Nós ficará em cartaz no Mini Mundo até dezembro. Além da cena do show cada integrante da banda ganhará uma miniatura sua como lembrança no tamanho 24 vezes menor.