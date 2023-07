59º Congresso da União Nacional dos Estudantes ocorre em Brasília

A abertura do CONUNE - Congresso da União Nacional dos Estudantes - em sua 59º edição, ocorreu na noite desta quarta-feira (12), no Ginásio Nilson Nelson. O tema deste ano é “Em defesa da democracia: o enfrentamento ao autoritarismo e ao discurso de ódio no Brasil”, e contou com a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, e da presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann. "Derrotamos a censura, derrotamos a tortura, derrotamos o bolsonarismo”, disse Barroso no evento. A abertura homenageou o líder estudantil Honestino Guimarães, que desapareceu durante a ditadura. O segundo dia de atividades contou com um debate sobre combate ao neofascismo, palestrado por Talíria Petrone, deputada federal e Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O evento irá até o dia 16, e contará com a presença do presidente Lula nesta quinta-feira (13), às 19 horas.