Arte urbana de alunos da Unisinos será exposta no Muro da Mauá

Em alusão ao Dia da Liberdade de Pensamento, celebrado nesta sexta-feira (14), o movimento Porto Alegre Cidade Educadora realizará a exposição "Faces Educadoras", na qual a arte dos estudantes do curso de Design da Unisinos Rafael Dorneles e Santhiago Lautert será instalada no Muro da Mauá. A ação ocorre às 14h, próximo ao número 311 da avenida Mauá. As ilustrações foram produzidas durante o 1° Congresso Porto Alegre Cidade Educadora. “Terei a oportunidade de mostrar o meu trabalho, juntamente com o do Santhi, para um público maior e, ao mesmo tempo, receber reconhecimento por ele”, celebra Dorneles. Lautert complementa sobre o que significa para eles, como artistas, terem sua arte fixada em uma parte da cidade. “É o tipo de reconhecimento que todo artista busca nesse meio, visto que todos sabem o quão desafiador é a vida de quem busca viver da arte”, pontua.