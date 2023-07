População protesta contra decisão judicial na Guatemala

Guatemaltecos participam de manifestação em frente à sede da Procuradoria-Geral da República na Cidade da Guatemala nesta quinta-feira (13). O tribunal superior da Guatemala suspendeu uma ordem judicial que desqualificava o partido Semilla, do candidato social-democrata Bernardo Arévalo, que na prática impedia impedi-lo de contestar a votação de 20 de agosto. Uma resolução do Tribunal Constitucional (CC) concedeu tutela provisória a Arévalo, revertendo a decisão do juiz Fredy Orellana que colocou em xeque a participação de Semilla, informou a entidade em nota. A sentença havia gerado manifestações na Guatemala e críticas dos Estados Unidos, da União Europeia, Igreja Católica e do Chile.