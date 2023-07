Grupo de afegãos refugiados ainda esta aguardando alojamento fora do aeroporto de Guarulhos

O Coletivo Frente Afegã registrou, neste sábado (15), cerca de sessenta afegãos ainda acampados no aeroporto de Guarulhos. Durante o dia 19 conseguiram acolhimento, mas ainda restam 43 pessoas, incluindo famílias. Estes migrantes receberam o visto humanitário disponibilizado pelo Brasil, para "pessoas afetadas pela situação de grave ou iminente instabilidade institucional ou de grave violação de direitos humanos". A questão já havia sido tratada no mês de junho, quando mais de 200 refugiados estavam no local. De acordo com Flavio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, era esperado que todos fossem alocados em hotéis nas redondezas de São Paulo, no entanto, com a chegada de mais migrantes, a alocação no aeroporto voltou a ser um problema sanitário e de higiene para os afegãos. Até 14 de junho foram registrados 11.576 vistos aprovados.

