Movimento Hip Hop no Brasil completa 50 anos

A marcha pelo reconhecimento, preservação e valorização da Cultura Hip-Hop, ocorreu nesta segunda (17) com concentração na Praça Zumbi dos Palmares, em Brasília, partindo em direção ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), entregando o material para o presidente da entidade, Leandro Grass. O trajeto foi escolhido com objetivo de entragar o dossiê que pleiteia o registro do Hip-Hop como patrimônio cultural e imaterial pelo órgão. Rafa Rafuagi, MC, ativista social e facilitador geral da Construção Nacional da Cultura Hip Hop, destacou que o material foi um trabalho realizado a muitas mãos de hip hoppers e consolidada, por meio da cooperação, que é a construção nacional do Hip Hop. “Hoje é um dia importante, simbólico e histórico para a cultura Hip Hop brasileira. A partir de hoje, se inicia um novo tempo do que esperamos, entendemos e executamos como Hip Hop”. O movimento esteve em Brasília, de 15 a 19 de maio, dialogando com os três poderes para propor políticas públicas.