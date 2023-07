Eventos marcam o dia de Tereza D, Benguela e da Mulher Negra Afro-Latina e Caribenha

Nesta terça-feira (25) é celebrado o Dia de Tereza D' Benguela e da Mulher Negra Afro-Latina e Caribenha. Tereza D' Benguela foi uma líder quilombola trazida ao Brasil pelo tráfico de escravos, resistiu bravamente à escravidão, assumiu a lideranaça do quilomobo após a morte do marido, José Piolho, e, sob sua liderança, a comunidade negra e indígena resistiu à escravidão por duas décadas. Com a morte de José Piolho, Tereza se tornou a líder do quilombo, e, sob sua liderança, a comunidade negra e indígena resistiu à escravidão por duas décadas. Em evento no Rio de Janeiro (RJ), o MUHCAB (Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira) está promovendo o Festival D’Benguela e afroempreendedoras expondo suas artes. O dia 25 de julho foi instituído no Brasil pela Lei nº 12.987/2014, em homenagem a Tereza de Benguela e à importância das mulheres negras na história do país.