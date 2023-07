Primeira Cúpula do Golfo com países da Ásia Central ocorre na Arábia Saudita

A Primeira Cúpula do Golfo com 5 países da Ásia Central, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadjiquistão, Quirguistão e Cazaquistão, realizada na Arábia Saudita teve início na última quarta-feira (20), em Jidá, na Arábia Saudita. Esta reunião segue a 43ª reunião de países do Golfo em Riad, em dezembro de 2022. O evento é voltado para impulsionar a cooperação entre os países e suas economias, com trocas comerciais e investimentos em energia, agricultura, educação, indústria, investigação científica, turismo e cultura, além de debater tensões regionais e internacionais. Os países presentes visam aproximação de laços, valorizando semelhanças culturais e interesses.