Shopping Praia de Belas faz ações para comemorar estreia de Barbie

A estreia do filme Barbie, protagonizado por Margot Robbie e dirigido por Greta Gerwig, foi celebrada no Shopping Praia de Belas, com distribuição de lembrancinhas, espaços temáticos para fotos e decoração inspirada no longa da boneca mais famosa do mundo. "Não foi apenas a exibição do filme mais aguardado do ano, foi um momento para valorizarmos ainda mais a inclusão e a diversidade, assuntos sempre importantes para nós" declara Ana Brito, Gerente Geral do Praia Belas Shopping. A organização do evento recebeu jornalistas, influencers e o público geral. Os convidados estavam em grande maioria com roupas cor de rosa, combinando com o ambiente e celebrando a estreia de um dos filmes mais aguardados do ano.