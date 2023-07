Abertura da Jornada Pedagógica da Educação Infantil do segundo semestre de 2023

Nesta quinta-feira (20), a Jornada Pedagógica da Educação Infantil 2023/2 teve sua abertura no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, com a participação do secretário municipal da Educação, José Paulo da Rosa. Participaram do evento 42 escolas municipais, e junto a elas profissionais educadores, como professores, diretores, monitores e coordenadores pedagógicos. O evento contou com debates e palestras, com tema principal "Onde mora o maravilhamento? Potencialidades dos diferentes territórios das escolas.". Entre os convidados para palestrar estavam Sílvia Nabinger e Rafael Kelleter, especialistas na área da educação. As atividades pedagógicas tiveram seguimento nesta sexta-feira (21)