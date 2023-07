Vamos trabalhar mais as questões de gestão, diz novo secretário de Educação de Porto Alegre

novo secretário da Educação de Porto Alegre, José Paulo da Rosa, assumiu a pasta nesta segunda-feira (3), com a assinatura do termo de posse Jornal do Comércio os planos para a educação da Capital e também esclareceu as suspeitas de irregularidades na pasta, que vieram à tona recentemente e estão resultando na instalação de duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) na Câmara Municipal , assumiu a pasta nesta segunda-feira (3), com a. Na primeira semana à frente da Secretaria Municipal da Educação (Smed), o titular da pasta revelou aoos planos para a educação da Capital e também esclareceu as suspeitas de irregularidades na pasta, que vieram à tona recentemente e estão resultando na

Jornal do Comércio - Quais serão as suas prioridades na gestão da Smed e o quais os pedidos do prefeito Melo para a Educação?



José Paulo da Rosa - "Eu entrei (na Smed) após um processo de dificuldades de gestão na distribuição de livros e de outros materiais que foram adquiridos, e parte disso já foi resolvido por uma força-tarefa que foi montada pelo prefeito Processo de logística, trabalhar mais as questões de gestão da secretaria, e mantendo os projetos da área pedagógica que estavam sendo desenvolvidos e que estão trazendo bons resultados. A ideia é manter as questões que estão bem e corrigir outras que têm espaço para melhorar". "Eu entrei (na Smed) após um processo de dificuldades de gestão na distribuição de livros e de outros materiais que foram adquiridos, e parte disso já foi resolvido por uma, mas as principais atribuições que eu terei neste momento são de organizar este processo., e mantendo os projetos da área pedagógica que estavam sendo desenvolvidos e que estão trazendo bons resultados. A ideia é manter as questões que estão bem e corrigir outras que têm espaço para melhorar".

JC - A ex-secretária de Educação, Sônia da Rosa, saiu da pasta após denúncias de irregularidades na Smed na compra de materiais escolares. Como senhor vem acompanhando estas investigações?

Da Rosa - "O prefeito instaurou uma auditoria especial que tá trabalhando em cima disso, pela secretaria de Transparência do município. Foi criada uma força-tarefa para trabalhar em cima dos problemas que foram apontados, e a força-tarefa já resolveu boa parte dos problemas. O que se percebe é que o processo de compra que foi feito é legal, correto, sem nenhum problema. Talvez tenhamos falhado no planejamento e na distribuição dos bens, me parece que esta é a análise que o próprio prefeito já fez e que justificou, inclusive, a minha entrada para a secretaria".

JC - A Câmara de Porto Alegre recebeu um parecer positivo para a instalação de duas CPIs sobre as suspeitas de irregularidades. Acha que as comissões podem ter algum impacto na sua gestão na secretaria? Além disso, com as eleições municipais se aproximando, observa um movimento eleitoral de vereadores?

Da Rosa - "A gente sabe que é sempre um período mais difícil para quem está na área pública, o período eleitoral. Todavia, a Câmara tem autonomia para questionar, para instaurar uma CPI, eu acho que cumpre o seu papel. E quanto a nós, eu tenho tranquilidade, pelo que a gente conhece dos processos que foram feitos de compra e de aquisição, para esclarecer, sem nenhum problema. Qualquer CPI que seja instalada, a secretaria e eu estarei à disposição pra explicar, pra esclarecer, pra mostrar. Eu acho que boa parte dos problemas já foram resolvidos, e se formos demandados certamente é isso que vamos demonstrar à CPI".

JC - O senhor tem bastante experiência na gestão educacional na iniciativa privada. Como esta bagagem profissional pode acrescentar em melhorias na Smed?

Da Rosa - "Eu tenho uma experiência consolidada na gestão educacional, trabalhei como gestor educacional nos últimos 20, 23 anos, e antes disso trabalhei como diretor de escola, trabalhei como professor. Então, toda essa bagagem me ajuda agora nessa função de secretário de Educação. Acrescente-se que, muito embora eu não tenha experiência na área pública, eu trabalhei em empresas do Sistema S, que têm regras que se assemelham à área pública. Eu fui nos últimos 20 anos auditado pelo Tribunal de Contas da União, e sempre sem problemas, respeitando todos os processos. Então, esta experiência na gestão educacional e na relação com alguns órgãos de controle, me dão mais tranquilidade para, à frente da secretaria de Educação, também, observando todos os preceitos da legalidade e do interesse público, desenvolver os processos que precisam vir. Além disso, além desta experiência profissional, eu desenvolvi uma sólida carreira acadêmica, com pesquisas sempre na área da educação pública. Eu acho que aquilo que eu fiz tanto na vida profissional quanto acadêmica, trazem uma série de benefícios para agora aplicar na secretaria municipal de educação de Porto Alegre".

JC - Quais pontos da antiga gestão que o senhor pretende seguir aplicando e o que acredita que deve ser feito diferente?

Da Rosa - "Têm excelentes projetos pedagógicos que estão sendo desenvolvidos e que nós daremos continuidade. Tem o Alfabetiza+POA, que é um programa que garante a alfabetização na idade certa, e isso importante, então é um programa que professores já foram preparados e estão sendo preparados e nós vamos dar continuidade. Tem o RecomPOA, que é um novo programa que reduz danos de aprendizagem causados pela pandemia, que é importante termos continuidade, porque isso não se encerra neste ano de 2023. Também outro programa de correção de fluxo, que repara as distorções de idade e série. E os programas todos de inovação, de empreendedorismo, de sustentabilidade, uma série de programas que já estavam em andamento, e que eu tenho convicção de que trarão ótimos resultados na questão pedagógica, na questão da aprendizagem dos nossos estudantes. Então isso não muda, daremos continuidade a isso. Talvez o que se altere seja esta estrutura de gestão da secretaria, inclusive com a instalação de uma nova diretoria de logística, e algumas questões internas da secretaria que vão dar suporte para os diretores, os professores possam fazer o seu trabalho de forma melhor. Talvez esta seja a grande alteração imediata e possível de se fazer em uma ano e meio, que é o tempo desta gestão".