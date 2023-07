Novo secretário de Educação de Porto Alegre toma posse

Agências

O novo secretário municipal de Educação de Porto Alegre, José Paulo da Rosa, tomou posso nesta segunda-feira (3), no Salão Nobre do Paço Municipal. O agora titular da pasta assume o cargo após uma série de denúncias sobre supostas irregularidades na secretaria de Educação (Smed) levarem a antiga secretária, Sônia da Rosa, pedir demissão. As informações são da prefeitura da Capital. O prefeito Sebastião Melo (MDB) deu posse ao novo secretário e deu as boas-vindas ao novo integrante do governo municipal. "Sabemos que temos muito a avançar na educação, mas somos um governo que enfrenta a crise reconhecendo, resolvendo os problemas e melhorando. Tenho a certeza de que o novo secretário terá muitos desafios, mas a nossa rede de professores e diretores é muito competente e com diálogo e transparência vamos construir e qualificar cada vez mais o ensino nas escolas municipais", disse o prefeito. O secretário afirmou que traz sua experiência acadêmica e da iniciativa privada ao trabalho para que a educação de Porto Alegre esteja entre as melhores do país. “Nós temos um cenário de oportunidades. E é com essa convicção que assumo o desafio de trabalhar para que educação da Capital suba de patamar.” José Paulo da Rosa é administrador de empresas, com doutorado em Educação pela Pucrs, sobre modelo de gestão no Brasil e na Coreia, e pós-doutorado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com pesquisa envolvendo diretores de escolas gaúchas e de Singapura. Tem trajetória de mais de 40 anos no Sistema S: atuou por 20 anos no Senai-RS, com passagens pelo Sesi-RS e pelo Sesc-RS, e foi diretor regional do Senac-RS por 20 anos. Até o final de junho, foi gerente de Infraestrutura Educacional no Senai-RS.