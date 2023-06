Vistorias em escolas municipais iniciam; tema repercute entre vereadores

A vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria nas escolas municipais gerou debate entre vereadores durante a sessão plenária de ontem. O objetivo é investigar supostas irregularidades praticadas pela Secretaria Municipal de Educação (Smed). Enquanto os governistas aprovaram a atuação da prefeitura na investigação, a oposição considerou as ações insuficientes.

O foco da vistoria busca investigar denúncias que indicam o superfaturamento de produtos adquiridos pela secretaria. Também houveram denúncias de computadores que foram comprados, mas que não estão sendo utilizado pelos estudantes, pois se encontram estocados em depósitos na Smed.

O primeiro dia de vistoria foi marcado pela visitação a 20 escolas municipais. A ação contou com a presença de 10 equipes, cada uma com a presença de três profissionais. O grupo é coordenado pelo vice-prefeito Ricardo Gomes (PL). A vistoria terá o prazo de 60 dias para visitar as 98 escolas do município. O prefeito Sebastião Melo (MDB), pretende fazer visitas às escolas durante essa semana, para verificar as denúncias.