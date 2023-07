Barbie: uma crítica leve e necessária na sociedade atual

Depois de muita espera, finalmente chegamos à semana de lançamento de um dos filmes mais esperados e um dos quais mais despertava interesse e curiosidade no público. Esta quinta-feira (20) foi marcada pela estreia de Barbie.



Muita nostalgia, para aquelas pessoas que cresceram brincando com a boneca, humor ácido e temas atuais e que devem ser abordados são as características centrais que ditam o tom do longa.



Estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, o filme tem como enredo as questões do mundo perfeito em que a boneca vive. O longa apresenta a grandiosa e rosa Barbielândia, o mundo ideal que as bonecas moram. As aventuras ganham novos horizontes e obstáculos no momento em que a Barbie estereotipada, Margot Robbie, passa a refletir sobre a sua vida e a perfeição do mundo em que vive. Buscando resolver os problemas causados por estes pensamentos, a boneca vai até o mundo real e lá encontra uma realidade totalmente diferente e a partir desses acontecimentos a trama se desenvolve.

Apesar da premissa parecer boba, ela tem função importante no longa e é apoiada nela que o filme mostra seu ponto alto, que são os assuntos abordados. Trazendo à tona diversas problemáticas atuais, como a pressão estética pelo corpo perfeito, o machismo e patriarcado, o longa as desenvolve e aborda de forma muito inteligente, seja de maneira direta ou por meio de humor, com piadas muito bem encaixadas e que fazem o telespectador rir.



Outro ponto alto de Barbie são suas ótimas atuações, não são poucos os atores em cenas, até pela quantidade de versões retratadas, mas todos dão mais do que conta do recado e verdadeiramente personificam seus personagens.



Os detalhes, são eles o verdadeiro acerto de Barbie. Não foram poucas as vezes que me peguei focado no cenário retratado ou até nas casas e roupas usadas. Para quem é mais entusiasta da boneca e de seu universo, não são poucas as referências de modelos e acessórios anteriores, o que só engrandece a história e experiência de quem acompanha o filme.



Um assunto muito discutido desde o anúncio de Barbie foi sua classificação indicativa. O longa pode ser assistido por adolescentes, mas talvez eles não irão compreender a verdadeira mensagem que o filme busca trazer. De forma geral, o longa se apresenta como uma ótima alternativa para quem busca um debate sobre estes temas e é uma parada obrigatória para quem é fã da personagem.