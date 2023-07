Barbie: veja os combos exclusivos do filme nos cinemas de Porto Alegre

Um dos filmes mais aguardados do ano, Barbie estreia nesta quinta-feira (20) nos cinemas de Porto Alegre. Além da expectativa para o filme estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, os fãs estão ansiosos pelos combos lançados pelas redes de cinema com a temática da boneca da Mattel, que vão de copos exclusivos até pipoca cor-de-rosa. Para ninguém ficar de fora de Barbie Land, a coluna Minuto Varejo preparou uma lista com os combos que estarão disponíveis nos cinemas da Capital gaúcha. Veja abaixo:

Cinemark

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cinemark Brasil (@cinemarkoficial)

A rede Cinemark terá para a venda o combo que inclui um balde de pipoca, duas bebidas médias ou grandes, um pacote de bala e um copo rosa exclusivo do filme. A rede também oferece a pipoca cor-de-rosa, que vem sido vendida desde o dia 13 de julho. O combo pode ser adquirido já na pré-venda dos ingressos e a retirada do copo é feita a partir de quarta-feira (19).

BarraShoppingSul: Av. Diário de Notícias, 300 - Cristal;

Av. Diário de Notícias, 300 - Cristal; Bourbon Ipiranga: Av. Ipiranga, 5200 - Jardim Botânico;

Av. Ipiranga, 5200 - Jardim Botânico; Bourbon Shopping Wallig: Av. Assis Brasil, 2611 - Cristo Redentor.

GNC

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNC Cinemas (@gnccinemas)

Leve o universo de Barbie aonde você for, já que a aposta da rede GNC é um balde de pipoca temático em formato de bolsa. Ele pode ser adquirido apenas na bomboniere dos cinemas, a partir do dia 20 de julho.

GNC Iguatemi: Av. João Wallig, 1800 - Passo d'Areia;

Av. João Wallig, 1800 - Passo d'Areia; GNC Moinhos: R. Olavo Barreto Viana, 36 - 4º andar - Moinhos de Vento;

R. Olavo Barreto Viana, 36 - 4º andar - Moinhos de Vento; GNC Praia de Belas: Av. Praia de Belas, 1181 - Praia de Belas, Porto Alegre.

Cinépolis

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cinépolis Brasil (@cinepolisbrasil)

Nos cinemas da rede Cinépolis, os clientes irão encontrar um balde com a logo do filme e pipoca cor-de-rosa. Segundo a rede, o combo será vendido diretamente nas bombonieres a partir do dia 20 e por tempo limitado.

Cinépolis João Pessoa POA: Av. João Pessoa, 1831 - 311 - Azenha.

Cineflix

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cineflix Cinemas (@cineflixcinemas)

A piscina é o tema do combo da rede Cineflix. O balde rosa aposta em todos os elementos da BarbiePool e ainda tem glitter. O combo também inclui um ingresso holográfico que será distribuído nas primeiras sessões. O balde começa a ser vendido no dia 20.

Shopping Total: Av. Cristóvão Colombo, 545 - 2226 - Independência.