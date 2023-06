Picadilly adere ao "Barbiecore" e lança collab inédita para a calçadista gaúcha

Luciane Medeiros, de São Paulo

primeira collab da história da marca gaúcha de calçados femininos com uma personagem ícone para gerações de mulheres, a Barbie. Faltando poucos dias para a estreia do filme live action da boneca da Mattel, no dia 20 de julho, a indústria de Igrejinha lançou uma coleção de sapatos inspirada no brinquedo que é sinônimo de moda ao longo de seis décadas. Os visitantes da A Picadilly está fazendo agaúcha de calçados femininos com uma personagem ícone para gerações de mulheres, a. Faltando poucos dias para a estreia do filme live action da boneca da Mattel, no dia 20 de julho, a indústria de Igrejinha lançou uma. Os visitantes da ABF Franchising Expo , feira do setor de franquias que ocorre até este sábado (01/07), puderam ver de perto os produtos e a vitrine que lembra uma caixa da boneca no estande da Picadilly.

“A collab foi uma sacada que tivemos junto com o time de marketing que proporcionou para nós uma grande visibilidade da marca e principalmente o rejuvenescimento. A Barbie conectou muito com a Piccadilly por trabalhar as quatro gerações. O ano que vem a Barbie faz 65 anos e a Picadilly 68”, conta Danúbia Schein, gerente de Franquias da rede.

LEIA TAMBÉM: Identificação com a marca é primordial para celebridades empreenderem

A Picadilly sempre teve o sonho de divulgar outra marca. “Essa collab é tão especial por que esperamos até achar uma marca com feat como o da Barbie. São duas marcas que falam de encorajamento feminino através de gerações. São marcas com mais de 60 anos no mercado encorajando a mulher. A Barbie tem todo esse posicionamento para que as meninas sejam o que elas quiserem e a Piccadilly trabalha muito isso também, o encorajamento feminino através do conforto e calçados que a mulher pode seguir segura na sua caminhada”, explica Thais Martins Carminato, gerente de Marketing da Piccadilly.

A coleção traz modelo nas cores rosa, que não poderia faltar, e também off white e preto, com todo um detalhamento de Barbie. “A collab foi pensada para atingir diferentes públicos. São sete produtos, entre tênis, salto e sapatilha, para que toda mulher consiga se sentir confortável”, diz Thais.

A parceria com a Barbie proporciona apresentar o novo momento de marca da Piccadilly, que no passado já foi conhecida muito por calçados exclusivamente de mulheres maduras e cada vez mais vem mudando essa visão. Segundo Danúbia, a iniciativa já começa a dar retorno com o aumento da cartela de clientes e consumidoras mais jovens dentro das lojas. “Está sendo incrível, estamos recebendo tá recebendo visita da avó, da mãe e da neta. Estamos sentindo essa conexão de gerações dentro da loja física”, comemora.

LEIA TAMBÉM: Franquias apostam no mercado gaúcho para expansão das marcas

A Picadilly tem cinco anos de atuação como franqueadora e 28 operações. A projeção é chegar até o final do ano com 40 operações, dando início em 2024 à segunda fase de expansão que consiste em acelerar o projeto para estar presente em todas as capitais do Brasil e nos melhores shopping centers, projeta Danúbia. No exterior, já são mais de 30 operações da marca, mas no caso de lojas em outros países o modelo é de concessão, e não franquia.

O que é Barbiecore

Desde o anúncio do filme live action da Barbie, ainda no ano passado, o rosa voltou a invadir as passarelas e guarda roupas das fashionistas pelo mundo afora, na tendência chamada de "Barbiecore". Roupas, sapatos, acessórios, maquiagens e penteados lembram a famosa boneca, considerada um ícone da moda há mais de 60 anos.