Franquias apostam no mercado gaúcho para expansão das marcas

crescimento de 12,6% no faturamento no primeiro trimestre deste ano, é um dos atrativos para que as redes busquem ampliar sua presença no Estado. Empresas dos mais diversos segmentos veem no mercado gaúcho uma boa oportunidade para expandir os negócios e aproveitam a O bom desempenho do setor de franquias no Rio Grande do Sul, que registroudeste ano, é um dos atrativos para que as redes busquem ampliar sua presença no Estado. Empresas dos mais diversos segmentos veem no mercado gaúcho uma boa oportunidade para expandir os negócios e aproveitam a ABF Franchising Expo, que começou nesta quarta-feira (28) e vai até o sábado (1/07) no Expo Center Norte, em São Paulo, para conquistar novos franqueados.

É o caso da Pizza Prime, que tem 70 unidades no País mas apenas dois pontos até o momento no Rio Grande do Sul, em Rio Grande e Pelotas. A empresa, que é de São Paulo, montou uma estrutura em Santa Catarina para colocar em prática o plano de expansão no Sul. “Estamos em tratativas com empreendedores de algumas cidades do Interior e também de Porto Alegre”, conta Gabriel Concon, CEO e fundador da Pizza Prime. A ideia é chegar a todas as cidades que possuem mais de 100 mil habitantes no Estado, incluindo a capital gaúcha.

Atualmente, o sistema de entregas é o carro-chefe da franquia, responsável por 90% do faturamento. A operação é simplificada no modelo de dark kitchen, mas contempla tanto o delivery quanto o atendimento em salão.

Uma parte do cardápio é regionalizado. “No Sul você tem as pizzas com carne e coração de galinha, e no Norte as de jambu”, exemplifica o CEO. Em julho, Mês da Pizza, a empresa lançará dois novos sabores: a carbonara, salgada, e a banoffe, doce. Além do estande, a Pizza Prime está presente na Feira na praça de alimentação. “Estar na praça de alimentação é outra forma de nos conectar aos futuros franqueados”, afirma.

Na área da saúde, uma das opções de franquia é a Home Angels, maior rede de cuidadores de idosos supervisionados da América Latina. A empresa está apresentando na feira um novo modelo, o cluster, em que o franqueado abre uma unidade padrão e paga uma taxa para aumentar o raio de atendimento e poder atuar nas cidades vizinhas a partir de um mapeamento feito nos municípios. “Conseguimos passar ao franqueado onde há uma captação de clientes baixa, uma moderada, uma boa ou uma excelente. Assim, o franqueado consegue ter uma boa visualização do caminho a seguir na sua cidade e região”, explica Artur Hipólito, sócio-diretor da Home Angels.

A franquia possui também o modelo Home Angels Light, destinado para pequenas e médias cidades, com investimento inicial a partir de R$ 40 mil e sem a necessidade de um ponto comercial, e Home Angels Premium, que demanda uma sala comercial e oferece aos clientes serviço de atendimento 24 horas.

Presente em Novo Hamburgo, Passo Fundo, Canoas, Rio Grande, São Leopoldo, Sapiranga e com três operações em Porto Alegre, Hipólito avalia que ainda há excelentes praças para desenvolver no Rio Grande do Sul e cita Caxias, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, Bento Gonçalves, Capão da Canoa, Alvorada e Bagé.

Outro grupo de olho nos Pampas é o Instituto Gourmet, maior rede no segmento de gastronomia, que apresenta na feira o modelo slim da franquia, voltado a cidades com 60 mil a 100 mil habitantes. Para esse tipo de operação, o investimento inicial é de R$ 190 mil e a lucratividade em média de 30%, com taxa de retorno de 19 meses e o ponto de equilíbrio no quinto mês.

Com 150 escolas espalhadas pelo País, o Instituto Gourmet tem apenas uma no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Há uma área muito grande para o crescimento no Estado. Caxias do Sul está nos planos de negócio. "O Estado tem uma cultura forte de alimentação”, diz Patricia Rocha, gerente de expansão.

A marca oferece cursos de gastronomia, da alta à regional, e tem no DNA a transformação da vida dos estudantes. ”Nosso aluno nos procura para empreender. Ele aprende nas aulas, volta para casa e vende o produto. Com o Instituto Gourmet ele tem a capacidade de ter uma formação com uma mensalidade média de R$ 400,00”, explica a gerente.

Os mercados autônomos, que vêm crescendo no País, são outra boa opção para quem quer investir numa franquia com baixo investimento. A market4you atua com minimercados que operam no conceito de honest market dentro de condomínios residenciais e empresas sem a necessidade de atendentes.

Na feira, a rede está oferecendo condições especiais para novos empreendedores, como a franquia pelo valor de R$ 60 mil para abrir um número ilimitado de lojas. Normalmente, a taxa de franquia custa R$ 50 mil e dá direito a abrir cinco operações. “O custo operacional é baixo e quanto mais vai crescendo aumenta o retorno dele”, ressalta Sandro Wuicik, co-fundador e diretor de expansão do market4u.

A market4you soma 2,1 mil unidades no Brasil, tendo 50 no Rio Grande do Sul. “Acredito que no Rio Grande do Sul temos possibilidade de chegar a duas mil lojas”, afirma. Atualmente 90% das unidades estão localizadas em condomínios, mas desde o fim da pandemia o segmento dentro de empresas está crescendo. “As empresas estão querendo que os funcionários voltem para o presencial e estão buscando ter um minimercado para ter um atrativo. Estamos dentro de empresas como Gol, Intelbrás e Google em São Paulo. Esse formato está crescendo muito”, aponta Wuicik.