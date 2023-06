Sebrae RS apoia franquias gaúchas na ABF Expo Franchising

Buscando desenvolver o mercado de franquias do Rio Grande do Sul, o Sebrae RS realiza uma série de ações na ABF Expo Franchising 2023, que acontece a partir desta quarta-feira (28) e o sábado (1/07) na Expo Center Norte, em São Paulo. Ao todo, 31 empresas gaúchas estarão envolvidas nas iniciativas da organização no evento.

Para auxiliar as empresas na geração de negócios, o Sebrae RS contará com um estande coletivo que vai abrigar cinco micro e pequenas empresas do Estado, que contam com subsídio da organização. Entre as franquias participantes estão Dental Arte e Little Kickers (Porto Alegre), Químea e Vida Card (Santa Maria) e Chocolataria Gramado (Gramado). Além disso, as empresas porto-alegrenses e a santa-mariense Vida Card estarão presentes também no espaço coletivo do Sebrae Nacional, estando ainda mais próximas de grandes players do mercado.

De acordo com a gestora de Projetos do Sebrae RS, Jociane Ongaratto, os expositores têm uma grande oportunidade de expandir os negócios através do evento. “A ABF Expo Franchising conta com grandes nomes do mercado mundial e ter um espaço para demonstrar seus produtos e serviços com certeza pode ser visto como uma forma de ir além das divisas do Estado e, quem sabe, das fronteiras do País”, comenta.

Antes mesmo do início da feira, oito empresários gaúchos participam da ABF Franchising Week, congresso com principais nomes do setor de franquias, que nesta segunda-feira (26) e vai até a quarta também na Expo Center Norte. Além disso, 21 empresários de 12 empresas gaúchas integram a missão empresarial do Sebrae RS à ABF Expo Franchising.

Em ambas as oportunidades, o objetivo é que os empresários acessem as principais tendências do mercado para que possam aplicar aos seus negócios e realidades, conforme explica Jociane. “A ideia é que esses empresários busquem inspirações e façam networking com empresários e palestrantes, para que desenvolvam seus negócios e, consequentemente, o mercado de franquias do Estado”, finaliza.