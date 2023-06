ABF Franchising Expo apresenta opções de negócios para todos os bolsos

Redes tradicionais, marcas estreantes e franquias internacionais fazem parte do time de 400 marcas expositoras que participam da 30ª ABF Franchising Expo a partir da próxima quarta-feira (28). O evento ocorre até sábado (1/7) no Expo Center Norte, em São Paulo, com opções de investimentos para todos os portes em onze segmentos, numa iniciativa da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

André Belz, diretor da Regional Sul da ABF, conta que a expectativa é superar a edição do ano passado, quando o evento recebeu a visitação de mais de 60 mil pessoas. Durante a feira, os empreendedores encontrarão opções de franquias com aporte inicial de R$ 9 mil até mais de R$ 2 milhões. Além disso, a ABF Franchising Expo oferece espaços temáticos como a Arena do Conhecimento, com palestras gratuitas, Espaço Microfranquias, área de fornecedores e Espaço Startups.

Belz cita alguns setores que apresentam boas oportunidades para quem está em busca de uma franquia. “Nos últimos três anos, os segmentos de Casa e Construção e Saúde, Beleza e Bem-Estar foram os destaques, com crescimentos expressivos, mesmo durante o começo da pandemia. Eles têm potencial de manter essa trajetória, ainda que em ritmo um pouco menor, mas esperamos que setores mais ligados a varejo e serviços, como Alimentação, Turismo e Educação, também se desenvolvam. Por outro lado, franquias B2B associadas a serviços e tecnologia têm grande potencial, assim como microfranquias e franquias home based”, destaca.

Com crescimento de 12,6% no faturamento geral das redes de franquias no primeiro trimestre deste ano e mais de R 2,6 bilhões de receita, o Rio Grande do Sul segue um mercado promissor para o franchising. Os destaques em faturamento foram as franquias de Comunicação, Informática e Eletrônicos (+166,7%), Educação (+71,5%) e Hotelaria e Turismo (+65,3%). Já o número de unidades expandiu 4,9%, totalizando 10.446 operações no Estado de janeiro a março.

Nos últimos anos, os novos hábitos dos consumidores levaram as redes estabelecidas a adaptarem ofertas e impulsionaram novos formatos. Na área de serviços, surgiram novas tecnologias em franquias de saúde e beleza e modelos híbridos nas franquias de educação e outros ramos. “Ainda vejo o Estado do Rio Grande do Sul com inúmeras oportunidades, tanto no Litoral quanto no Interior. Há no País cerca de duas mil marcas com diversas opções de investimento”, afirma o diretor regional da ABF.