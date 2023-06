Marca da Serra gaúcha decola para mercado nacional com franquia em SP

Direto da Serra gaúcha, a Nobs & Co decola para o mercado nacional com a abertura de uma franquia em um shopping de São Paulo. A marca voltada ao bem-estar já possui uma unidade em Caxias do Sul e investe em sistema inovador de franquias para chegar a 15 espaços com venda exclusiva de produtos até metade de 2024.

Com previsão de abertura para agosto, a nova unidade será instalada no Shopping Pátio Paulista e está dentro do sistema de franquias com quatro verticais de receita criado pela empresa gaúcha. A Nobs & Co também está em processo de negociação para instalar uma franquia em Porto Alegre.

A marca abriu há um mês o quiosque próprio no Shopping Villagio Caxias, que servirá como modelo para as outras unidades. No rol de produtos da empresa, estão sapatilhas, luvas e toucas de hidratação, além de chinelos slide, palmilhas e pantufas em lã natural.

O método de franchising da marca aposta na obtenção de receita de diferentes maneiras. Assim, o primeiro ponto é que os franqueados terão o ponto de venda física exclusiva da marca. Em segundo lugar, terá a oportunidade de ser um representante da Nobs & Co na região, podendo vender produtos personalizados para clientes.

Um dos principais produtos da marca é a luva para hidratação das mãos. Foto: Jeferson Deboni/Divulgação/JC

"O nosso franqueado também é nosso representante local por atacado. Ele que visita as clínicas, que abre pontos. Hoje, a Nobs & Co vende em clínicas de dermatologia, de podologia e em toda a parte de autocuidado", explica Gustavo Susin, responsável pelo sistema de franquias da marca.

A terceira estratégia é a venda em um ambiente digital exclusivo, através de perfis próprios nas redes sociais e do digital shopping. A saída dos produtos vendidos dessa maneira será da loja física, não do centro de distribuição da marca em Caxias. Além de tornar a entrega mais ágil, a marca busca se aproximar dos clientes e personalizar as vendas.

Por fim, a quarta ponta de receita será o lucro através do e-commerce da Nobs & Co. "Caso seja vendido qualquer produto pelo e-commerce na cidade em que o franqueado está atuando, ele também é comissionado. Independente se a venda veio por um por um link do franqueado ou um link da própria franqueadora", explica Susin.

A meta da marca é chegar a 15 espaços com venda exclusiva de produtos até a metade de 2024, tanto em formato de quiosques em shoppings quanto em lojas de rua. Com isso, a projeção é aumentar em 50% o faturamento da empresa no primeiro ano de franchising. Em 2022, a marca faturou R$ 1 milhão.

"A gente vai começar agora o start de captação, estamos preparando uma campanha de comunicação da expansão, para realmente começar pelos principais mercados, como capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes", diz o responsável pelas franquias.

História da Nobs & Co

Mãe e filhas deram o pontapé inicial na marca com a criação de um produto: uma palmilha com o objetivo de tornar o sapato mais confortável. Foi isso que influenciou o primeiro nome da marca, No Bad Shoes (sem sapatos ruins, em português).

Com a chegada da pandemia, em 2020, Marilaine Sperb Moraes e suas filhas, Fernanda, Marcela e Daniela, tiveram que pensar em uma maneira de reinventar a marca, já que as palmilhas eram usadas principalmente para tornar os sapatos de salto mais confortáveis, e o uso diminuiu com o isolamento social.

ramo de autocuidado Foi então que surgiu a ideia de apostar em um segmento que teve alta no período, o, o que levou à criação da sapatilha para a hidratação dos pés. A boa aceitação dele fez com que se abrisse um leque de oportunidades e, hoje, a marca tem produtos patenteados, como toucas e luvas, além de cremes desenvolvidos com fórmulas próprias.

Atualmente, além de mãe e filhas, também são sócios do negócio Ana Paula Guerra Angonese, Maria Carolina Guerra Angonese e Gustavo Luís Susin. A marca está presente em 50 varejos, com comercialização online ou presencial, e planeja instalar uma loja de rua no segundo semestre deste ano, no bairro Exposição, também na cidade onde a marca surgiu.