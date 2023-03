Outback Steakhouse inaugura reustaurante na Serra gaúcha

A Serra Gaúcha, uma das regiões mais atraentes do Rio Grande do Sul, vai ganhar uma pitada de Austrália a partir de abril: o Outback Steakhouse chega a Caxias do Sul, com inauguração confirmada para a próxima segunda-feira, dia 3 de abril. O restaurante estará no espaço lifestyle do Shopping Villagio Caxias. Essa será a quinta unidade da marca temática no Rio Grande do Sul.

Em 2005, o restaurante abriu sua primeira unidade em Porto Alegre, no Shopping Iguatemi. Sete anos mais tarde, a Capital recebeu mais uma operação, desta vez no BarraShoppingSul. Em 2020, a atuação foi expandida para a região metropolitana, no ParkShoppingCanoas, em Canoas. Em 2021, voltou a aumentar sua atuação em Porto Alegre, no Praia de Belas Shopping. Agora, é a vez de contemplar a região serrana.

"É com muito entusiasmo que inauguramos essa unidade em Caxias do Sul, trazendo o Outback para perto do público da Serra Gaúcha. O povo gaúcho sempre nos recebeu muito bem e foi criando laços muito fortes conosco ao longo dos mais de 17 anos que estamos presentes aqui", afirma Danielle Castilhos, sócia-proprietária da unidade de Caxias do Sul, em nota enviada à coluna Minuto Varejo.

"Nosso intuito agora é reforçar ainda mais nossa atuação no estado e levar a melhor experiência possível aos nossos novos clientes", comenta a sócia-proprietária.

Ao total, foram gerados 72 postos de trabalho com a abertura, todas já preenchidos. Junto da cerimônia de inauguração da nova unidade, assim como ocorre em toda nova abertura de restaurantes da marca em prol de uma instituição local, um cheque de R$ 20 mil será doado para a Sonhar Acordado. A ONG internacional é voltada para a transmissão de valores e vivências a jovens e adolescentes.

"O olhar para a comunidade local, não somente no momento de chegada, quanto ao longo de todo ano, está presente em nosso DNA nesses 26 anos de Outback no Brasil", completa Danielle.

A franquia investe em uma decoração moderna e aconchegante, a unidade de 400 m² abre as portas com os tradicionais pratos do Outback como a Ribs On The Barbie, a Bloomin Onion e o chopp na caneca congelada, assim como os novos itens do cardápio, recém-lançados na campanha Extraordinários, que são o Sweet Choco Nachos, o Tomahawk Fried Pork e o Jack Trio.