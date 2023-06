30ª ABF Franchising Expo começa em clima de otimismo

Luciane Medeiros, de São Paulo

A 30ª ABF Franchising Expo começou nesta quarta-feira (28) em São Paulo em clima de otimismo sobre o desempenho do setor, mas com críticas à PEC 45, proposta de emenda constitucional que propõe a reforma tributária com a unificação de vários impostos. O evento reúne neste ano 452 marcas expositoras, das quais 410 são franquias, entre empresas consolidadas e iniciantes.

No discurso de abertura, o presidente da Associação Brasileira de Franchising (ABF), Tom Moreira Leite, citou os números positivos do setor no primeiro semestre deste ano. De janeiro a março, o franchising brasileiro cresceu 16,1% em faturamento. Quando avaliados os dados dos últimos 12 meses, o faturamento somou R$ 218,962 bilhões, o que representa 2,2% do PIB nacional.

Outro ponto positivo foi a expansão das redes, com a abertura de 10 mil novas unidades de franquias e geração de 80 mil novas vagas de trabalho no primeiro trimestre no País. Ao contrário de outros ramos que sofreram retração desde o período da pandemia, o franchising manteve crescimento. O presidente da ABF acredita que, se diminuir o patamar da taxa básica de juros Selic, as redes de franquias poderão crescer mais ainda.

Prestigiaram a cerimônia de abertura o governador de São Paulo em exercício, Felício Ramuth (PSD), o prefeito Ricardo Nunes (MDB), a vereadora Janaína Lima (MDB) e o senador Carlos Portinho (PL/RJ). Nos discursos, a defesa de uma reforma tributária que não resulte em mais cobrança de impostos ditou o tom. “Ninguém é contra a reforma e a PEC. Até quando o sistema financeiro vai sugar a força de trabalho de cada um dos senhores e das senhoras? Não tem sentido a votação da PEC em regime de urgência”, criticou Nunes em relação à data de votação da proposta, marcada para a próxima semana.

Em conversa com jornalistas, Tom destacou que o franchising já está presente em 62% dos municípios brasileiros. São 3.452 cidades com pelo menos uma operação de franquia de uma das 3,1 mil marcas existentes no País.

A ABF anunciou nesta quarta-feira o novo teto para o investimento no setor de microfranquias, que passa a ser de R$ 135 mil. “As franquias de menor investimento representam 40% do quadro de associados da ABF e vem crescendo”, afirmou.

A expansão desse tipo de operação deve-se a fatores como um número maior de redes desenvolvendo modelos mais compactos, até mesmo home-based ou virtuais. Tom chamou a atenção para dois setores que estão se expandindo no interior do Brasil - as redes de clínicas odontológicas e saúde.



Neste ano, a feira conta com um boulevard exclusivo para a divulgação de microfranquias, onde 30 marcas estão apresentando suas oportunidades de negócios com opções de investimento a partir de R$ 9 mil. Entre as tendências e novidades deste ano, está o aumento da oferta de mercados de proximidade. "Um exemplo é o Carrefour, que está lançando seu modelo de franquia neste ano na feira", lembrou Tom em alusão ao Carrefour Express, novidade da rede supermercadista francesa.

Durante a feira não são fechados negócios, mas sim feitos os contatos para a concretização de parcerias futuras. É um momento para os empreendedores conhecerem as propostas das redes e as vantagens de cada marca.

Para atrair novos franqueados, as franqueadoras apostam em estratégias diversificadas. Da degustação de produtos, uso de tecnologia como óculos 3D e até a presença de celebridades. A atriz Deborah Secco, sócia da rede de brechós Peça Rara, esteve nesta quarta-feira no estande da marca divulgando as vantagens da operação. Ela salientou a importância da economia circular e disse que se deu conta da importância de reaproveitar as roupas quando se tornou mãe. “Mais do que um negócio (a Peça Rara) é um propósito”, afirmou, complementando que hoje ainda existe um certo preconceito sobre as roupas de segunda mão e usadas, mas menor do que no passado.

No primeiro dia, os corredores do Expo Center Norte, onde ocorre a feira, já ficaram lotados de empreendedores e potenciais franqueados. Pesquisa da ABF traçou um perfil de quem investe em franquia e visita o evento: 15% é o empreendedor investidor, 29% empreendedor profissional, 39% empreendedor iniciante e 16% potencial empreendedor. A ABF Franchsing Expo é a maior feira de franquias do mundo e ocorre até sábado (01/07).