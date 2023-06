Carrefour Express vira franquia e vai brigar com mercados de conveniência

A briga no mundo dos supermercados no Brasil vai ganhar um novo ator e que promete incomodar pequenos ou micro segmentos de varejo de vizinhança, bairro, autônomo em condomínios e ambientes de empresas. A maior varejista brasileira, que é o francês Carrefour, decidiu transformar sua versão enxuta de mercado em franquia. O Carrefour Express, que já tem na Grande São Paulo, vai agora a todo o País.

O lançamento do modelo, que permite a terceiros instalarem os pontos, será nesta semana durante a ABF Franchising Expo 2023, de 28 de junho e 1º de julho no Expo Center Norte, em São Paulo, informa o grupo, em nota.

Dois trunfos já vêm com a estratégia: os franqueados poderão usar lojística e conhecimento de supermercado atender a clientela. Este tipo de negócio já é usado em outros países onde o Carrefour atua.

As lojas do Carrefour Express, bandeira criada em 2014, podem ter de 15 a 200 metros quadrados de área de venda. O tamanho menor segue a pulverização de pontos em condomínios, por exemplo, onde não há atendimento e tudo é feito por autoatendimento. No Brasil, já há redes com estas operações.

O mix do Carrefour Express tem três mil itens, com alimentos perecíveis e alimentos prontos para o consumo bebidas frias e aquecimento para finalização de alimentos consumidos no local. Outro detalhe, claro, é que as unidades levam em conta características e demandas da região onde estão situadas.

Na nota da varejista, que faturou R$ 105 bilhões em 2022 no Brasil, é informado que o investimento parte de R$ 150 mil. Os formatos são previstos para lojas de rua e centros comerciais, residenciais (autônomas) e in company (dentro de conjuntos empresariais).