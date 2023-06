Identificação com a marca é primordial para celebridades empreenderem

Luciane Medeiros, de São Paulo

Além de dar rosto e voz a um produto ou marca, diversas celebridades se aliam a empresas por meio de sociedade no negócio. Um exemplo é o casal de atores Otaviano Costa e Flávia Alessandra. Eles não só estrelam as propagandas da rede de harmonização facial Royal Face como são sócios. A identificação com a proposta da marca e com os demais sócios foi o diferencial para se incorporar ao grupo.

Otaviano e Flávia Alessandra estiveram no estande da Royal Face na ABF Franchising Expo nesta quinta-feira (29) em São Paulo distribuindo simpatia e falando sobre a sociedade, que iniciou no ano passado. “Somos sócios da operação, ponta de comunicação e participamos do dia a dia, do pensamento e da estratégia. Temos muita identificação com os sócios, principalmente a fundadora que trouxe para dentro da operação uma cultura sobre estética que fala muito ao nosso coração”, destaca Otaviano.

A rede de clínicas de harmonização facial fundada pela cirurgiã dentista Andrezza Fusaro em 2015 em Curitiba tem 250 franquias espalhadas pelo Brasil e segue expandindo. “O senso de responsabilidade, de cuidado com cada um, de respeitar a individualidade, elevar a auto estima e trabalhar com melhores produtos que existem no mercado e trabalhar com melhores profissionais é o que nos torna líder de mercado”, afirma Flávia.

Recentemente, o grupo SMTZO, do empresário Carlos Semenzato, entrou também na sociedade com a Royal Face. “A chegada do Semenzato através do SMTZO é uma grande notícia pro mercado. Mostra o que construímos e o que temos pela frente e a capilaridade é cada vez maior”, avalia Otaviano.

Os atores unem a trajetória de sucesso na televisão brasileira ao mundo empresarial. Entre os outros negócios nos quais firmaram sociedade estão o salão de beleza Marcos Proença, a startup Utreino, plataforma de bem estar, saúde, conhecimento e treinos online, e a operação do Hard Rock Hotel no Brasil.

Sobre os desafios como influenciadores e sócios de empresas, os dois apontam um problema comum para muitas pessoas. “São duas pontas, a da comunicação e da inteligência do negócio onde a gente está presente. Temos grandes equipes o tempo todo ao nosso lado que colaboram e potencializam não só o que foi construído pelos próprios profissionais lá dentro mas também o que a gente traz, e é um casamento perfeito. Mas o grande desafio é agenda, o que não falta é correria e ainda temos a família que é prioritária”, afirma Otaviano. “Formação de time e delegar é algo que a gente já encontrou, o que facilita muito. O maior desafio é ou ter mais Flávia e Otaviano ou ter agenda”, complementa Flávia.