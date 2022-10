Tiago Abravanel abrirá lojas em Porto Alegre e em Gramado

Ao participar do jantar anual do Instituto do Câncer Infantil, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, o cantor e empreendedor Tiago Abravanel anunciou que sua marca de tortas Nanica chegará ao mercado gaúcho. A operação, cujo endereço ainda não foi revelado pelo artista, estreará até o fim do ano no Rio Grande do Sul.

“Porto Alegre é um lugar que eu amo, foi onde eu fiz o meu primeiro show aberto”, lembra. “Para mim, traz a nostalgia de um lugar muito especial”, completa.

A Nanica é uma franquia focada em banofes – tortas feitas com banana e doce de leite –, e registra crescimento constante. “Esse fim de semana, abriremos a 30ª loja. Até o fim do ano, completaremos 45”, contabiliza Abravanel.

Outro projeto gastronômico dele é a empresa de pipocas Carmel’s, que, atualmente, funciona em São Paulo e Curitiba. Dedicada a um único produto, a pipoca doce, a primeira loja foi aberta em 2021 em Pinheiros (bairro paulistano). O que chama a atenção é que a pipoca é bem redonda, feita com milho mushroom.

Além do universo culinário, outro negócio bastante conhecido de Abravanel é a Tijama, linha de pijamas. Um dos principais marqueteiros do empreendimento, inclusive, é o avô do cantor, o apresentador Silvio Santos, que é visto na rua usando as vestimentas de dormir. “O período de pandemia, quando as pessoas ficaram em casa, foi favorável para a gente. Afinal de contas, no home office, elas queriam estar confortáveis, mas estilosas”, interpreta.

Mesmo com tantas coisas para cuidar, Abravanel não deixa de lado sua carreira nos palcos. No momento, está ensaiando um musical da Broadway que estreia no dia 10 de novembro em São Paulo. Em Anastasia, ele interpretará o personagem Vlad, que diz ser divertidíssimo e diferente de tudo que fez até hoje.

No meio da agenda lotada, o artista se casará na semana que vem, em São Paulo. “Meu coração está a milhão. Muito feliz e realizado com tudo. Pessoalmente e profissionalmente. Com esperança de que as coisas vão melhorar cada vez mais”, compartilha, antes de apresentar o Baile do Abrava no Leopoldina.

No início deste ano, Abravanel ainda participou do Big Brother Brasil, mas não se adaptou ao reality e pediu para sair da atração da Globo. Perguntado se toparia encarar o desafio novamente, ele é enfático.

“Como apresentador, com certeza. Como participante, agora não. Ainda tem muito trabalho pela frente de terapia para superar essa experiência maluca, mas importante que eu vivi”, diverte-se.