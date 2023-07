LISTA: 12 negócios para entrar no clima do filme da Barbie em Porto Alegre e região 

Diferentes operações de Porto Alegre estão colocando a criatividade à prova em criações que homenageiam o novo filme da Barbie, que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (20). Confira, a seguir, 11 negócios que criaram itens inspirados na boneca mais famosa do mundo.

1. Café Barbie Girl

Pink Palace, cafeteria e confeitaria cor-de-rosa na zona norte de Porto Alegre, não podia ficar de fora da tendência do momento. Com decoração pensada para oferecer uma experiência de filme de princesa para a clientela, o espaço preparou quitutes especiais para o lançamento do filme, com destaque para o café Barbie Girl . A bebida leva leite em pó, sorvete de morango, borda de morango, chantilly e ainda conta com uma surpresa na taça . No espaço, há também uma caixa simulando a da boneca onde o público pode fazer fotos. , não podia ficar de fora da tendência do momento. Com decoração pensada para oferecer uma experiência de filme de princesa para a clientela, o espaço preparou quitutes especiais para o lançamento do filme, com destaque para o. No espaço, há também uma caixa simulando a da boneca onde o público pode fazer fotos.

Pink Palace Café: rua Bezerra de Menezes, n° 85, bairro Passo d'Areia.

Segunda à sexta-feira, das 9h às 17h30min e, aos sábados, 9h às 18h.

2. Hambúrguer inspirado em diferentes versões da Barbie

Bomba Burguer aposta na nostalgia com o novo menu inspirado na Barbie. Os itens, que ficam disponíveis no cardápio até dia 29 de julho, têm referências de diferentes versões da boneca. O destaque vai para o hambúrguer de frango com barbiecue , que leva goiabada e molho de queijo cor-de-rosa . As bebidas não ficam de fora do menu especial, que conta com o drink inspirado na Barbie Malibu, um chocolate quente cor-de-rosa em homenagem à Barbie esquiadora, e o doce de waffle com chocolate empanado, inspirado na Barbie confeiteira. Os itens variam entre R$ 28,00 e R$ 48,00. Com unidades em Sapucaia do Sul e Canoas, aaposta na nostalgia com o novo. Os itens, que ficam disponíveis no cardápio até dia 29 de julho, têm referências de diferentes versões da boneca. O destaque vai para obebidas não ficam de fora do menu especial, que conta com o drink inspirado na Barbie Malibu, um chocolate quente cor-de-rosa em homenagem à Barbie esquiadora, e o doce de waffle com chocolate empanado, inspirado na Barbie confeiteira. Os itens variam entre R$ 28,00 e R$ 48,00.

Em Sapucaia, a Bomba Burguer está localizada na rua Sete de Setembro, nº 633, e, em Canoas, a unidade fica na rua Farroupilha, nº 4001.

Ambas unidades operam de terça a domingo, das 18h às 23h.

3. Drink cor-de-rosa

Vodka com infusão de cranberry, purê de morango, espumante e curaçau red são alguns dos ingredientes do Katherine, drink cor-de-rosa disponível na carta secreta da Capone Drinkeria.

Capone Drinkeria: rua Castro Alves, nº 449, bairro Independência.

Terça-feira a domingo, a partir das 18h.

4. Donuts da Barbie

Localizada em Novo Hamburgo, a Lolita Donuts também preparou um item especial. O lançamento da marca é o Donut da Barbie , coberto com chocolate branco e recheado com brigadeiro de Nesquik . O valor do item é R$ 15,97 e a loja também opera com iFood.

Lolita Donuts: rua Joaquim Nabuco, nº 1565, no centro de Novo Hamburgo.

Terça-feira a sábado, das 11h às 19h30min e, aos domingos, das 13h às 19h30min.

5. Hambúrguer com molho rosa

Barbie burger, hambúrguer cor-de-rosa com maionese pink (R$ 46,90); Barbietatas, batatas rústicas com maionese cor-de-rosa e glitter (R$ 8,90); Barbie drink, bebida que leva gin, xarope de rosas e morango, suco de limão, espuma de toranga e hibisco (R$ 32,90); Barbie shake, milkshake de morango com chantilly e glitter (R$ 23,90); Barbie brownie, chocolate branco e preto, sorvete cremoso de morango e calda de geleia de morango (R$ 32,90). Em homenagem ao lançamento do filme da Barbie, a Bendizê Hamburgueria preparou um cardápio especial. O menu conta com o(R$ 46,90); Barbietatas, batatas rústicas com maionese cor-de-rosa e glitter (R$ 8,90); Barbie drink, bebida que leva gin, xarope de rosas e morango, suco de limão, espuma de toranga e hibisco (R$ 32,90); Barbie shake, milkshake de morango com chantilly e glitter (R$ 23,90); Barbie brownie, chocolate branco e preto, sorvete cremoso de morango e calda de geleia de morango (R$ 32,90).

Bendizê Hamburgueria: rua Doutor Barcelos, nº 349, bairro Tristeza.



Terça à sexta-feira das 18h30min às 23h e aos finais de semana das 11h30min às 14h30min.

6. Risoto pink

Buscando aliar sabor e visual, o Riso Gastrobar está com um lançamento. O Risoto Pink Barbie é o mais novo prato do cardápio e leva queijo gorg onzola cremoso e medalhões de filé ao molho bechamel cor-de-rosa. A edição é limitada.

Riso Gastrobar: rua Dr. Luiz Bastos do Prado, nº 2212, Gravataí.

Terça a sábado, das 11h30min às 14hmin e das 18h30min às 23h.

7. A casa da Barbie em Porto Alegre

Novo Hamburgo e Porto Alegre, a confeitaria Cau Cakes conta com um ambiente pensado para ser instagramável. Com diferentes tons de rosa por dentro e por fora da casa, o espaço conta com inúmeros doces e bebidas cor-de-rosa no cardápio , como é o caso do cruffin, brigadeiro branco com geleia de frutas vermelhas e glitter. Com unidades em, a confeitariaconta com um ambiente pensado para ser instagramável. Com diferentes tons de rosa por dentro e por fora da casa,como é o caso do cruffin, brigadeiro branco com geleia de frutas vermelhas e glitter.

Em Novo Hamburgo, a confeitaria está localizada na rua Guia Lopes, nº 4638. Na Capital, a Cau Cakes está na rua Dinarte Ribeiro, nº 95, no bairro Moinhos de Vento.

Terça a domingo, das 12h às 19h30min.

8. Cookie da Barbie

Em homenagem ao lançamento do novo filme da Barbie, a Mari Pütten Doceria está com diferentes itens temáticos no cardápio, todos com tons de rosa . O pink blondie é uma bebida com sorvete de morango e calda de ganache de chocolate rosa, o cookie pink velvet com gotas de chocolate branco e o pink coffee, café com borda de brigadeiro de morango e ganache branco.

Mari Pütten Doceria: rua Angelino Loranzi, nº 155 - Gravataí.

Terça a domingo das 10h às 19h.

9. Barbie garçonete

Com duas unidades na Região Metropolitana, a Mandinho Burger também está com novidades temáticas na operação. A hamburgueria criou o Combo Barbie , que conta com hambúrguer com pão e maionese cor-de-rosa e batata frita com porção de maionese brilhante . A novidade é uma edição limitada, disponível apenas durante a semana de lançamento do filme.

Em Novo Hamburgo, a Mandinho Burguer está na rua Eng. Jorge Schury, nº 1560, no bairro São José. Em São Leopoldo, o ponto fica na rua Theodomiro Porto da Fonseca, nº 1199, no Centro.

De terça a sábado, das 18h às 23h.

10. Frappe da Barbie

Em parceria com a Warner Bros. Pictures, produtora responsável pelo filme da Barbie, a Go Coffee desenvolveu o frappe oficial da Barbie. A bebida é rosa, com glitter e sabor de tutti-frutti e já está disponível nas franquias da marca.

Go Coffee Porto Alegre: rua 24 de Outubro, nº 881, no bairro Moinhos de Vento.

Segunda a sábado, das 8h às 18h30min.

11. Combo da Barbie no Burger King



Disponível em todas as unidades da marca no Brasil, a rede lançou o Combo BK Barbie . A novidade conta com o Pink Burger, lanche com molho rosa no sabor defumado; Batata do Ken, em embalagem especial em formato de concha e o Shake da Barbie com Donut. O combo, com sobremesa vendida à parte, é uma edição limitada, também disponível no delivery.

12. Barbie 18+

BAHxaria, primeira waffleria erótica do Rio Grande do Sul, também entrou no clima do filme da Barbie. O negócio lançou waffles especiais para a data, com cobertura cor-de-rosa e glitter . , também entrou no clima do filme da Barbie. O negócio lançou waffles especiais para a data, com