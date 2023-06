Hamburgueria gaúcha lança cardápio especial da Barbie com lanches e drinks cor-de-rosa

Com sete anos de estrada no empreendedorismo, o casal Fabiane Carvalho e Fábio Bombardelli, proprietários da Bomba Burguer, acabam de lançar um cardápio especial em alusão ao novo filme da Barbie, que chega aos cinemas brasileiros em 20 de julho.



Com lanches temáticos de filmes e séries como Esquadrão Suicida, Atari, Star Wars e The Walking Dead, os empreendedores apostam na nostalgia com o novo menu inspirado na Barbie . Os itens, que ficam disponíveis no cardápio até dia 29 de julho, têm referências de diferentes versões da boneca. “A Barbie é um brinquedo, mas, ao mesmo tempo, ela mostra para as meninas que podem ser tudo o que quiserem, e o cardápio fala sobre isso”, reflete Fabiane.

Referências da Barbie no cardápio



Inspirado na Barbie tradicional, o pão, carne e queijo é uma opção para quem gosta de lanches mais simples, mas as inovações e os itens diferentes são o que chamam a atenção de quem passa os olhos pelo cardápio, como o hambúrguer de frango com barbiecue, que leva goiabada e molho de queijo cor-de-rosa. “É inspirado na Barbie fashionista, que está sempre ligada nas novidades, que se joga, é leve e doce ao mesmo tempo. É a combinação fashion perfeita”, define a empreendedora.



As bebidas não ficam de fora do menu especial, que conta com o drink inspirado na Barbie Malibu, um chocolate quente cor-de-rosa em homenagem à Barbie esquiadora, e o doce de waffle com chocolate empanado, inspirado na Barbie confeiteira. Os itens variam entre R$ 28,00 e R$ 48,00.

A história da Bomba Burguer