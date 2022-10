Espaço temático de Harry Potter começa a operar como bar

O Caldeirão Furado, cafeteria inspirada nos livros de J.K Rowling, agora funciona também como pub. A mudança veio a partir da nova gestão, que assumiu a operação no fim de 2021 e preparava o espaço, há cerca de seis meses, para funcionar também como bar. Os drinks são servidos no segundo andar da casa e seguem com a temática do mundo bruxo. Com nomes e elementos que remetem à saga, o lugar busca ser um ambiente imersivo para os fãs dos livros e filmes. Os sócios Leonardo Severo e Thales Lupo optaram por ampliar o lugar para receberem um público mais diversificado.

Operando como bar há duas semanas, o espaço conta com opções de drinks com e sem álcool, e todas as opções são intituladas com referência a série de livros. A bebida que leva o nome do personagem Severo Snape, é servida em um copo que imita um frasco usado em laboratórios químicos, detalhe que lembra o professor de Hogwarts responsável pelas aulas de poções. Outro drink que chama atenção, é o Leviosa, not Leviosá, que, em homenagem à clássica cena dos filmes, acompanha uma pena . A tradicional cerveja amanteigada segue no cardápio em versão quente e fria, com e sem álcool.

Além das bebidas, o lugar conta com opções de lanches veganos e vegetarianos, como um bolinho de grão-de-bico, que acompanha um barbecue especial da chef. Outro prato que segue bem a temática do estabelecimento são os pasteis de todos os sabores, fazendo uma referência aos feijõezinhos de todos os sabores, doce muito presente na história de ficção. Pasteis de carne e queijo são distribuídos em uma tábua. Mas é preciso ter cuidado. Assim como Harry, você pode ser pego de surpresa por um sabor bem diferente.

O bar funciona nas quintas-feiras e domingos, das 13h à meia-noite e nas sextas-feiras e sábados, das 13h às 2h. A cafeteria opera de terça a sábado das a partir das 13h. O Caldeirão Furado fica na rua Joaquim Nabuco, nº 197, na Cidade Baixa.