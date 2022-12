Cafeteria toda cor-de-rosa abre as portas em Porto Alegre com carruagem em tamanho real

Com a ideia de proporcionar uma experiência de princesa de filme da Disney para clientela - independentemente da idade ou gênero - é que nasceu o Pink Palace Café, a cafeteria mais cor-de-rosa de Porto Alegre, de acordo com Rocha e Hanna Vieira, pai e filha parceiros no negócio. Localizado na rua Bezerra de Menezes, n° 85, o café começou a operar há menos de dois meses e foi inspirado em lugares que Hanna visitou em sua passagem por São Paulo, quando foi ao Lollapalooza deste ano.

Hanna conta que a ideia e decoração do espaço partiu das mulheres da família. Além dela, trabalham no espaço a mãe, a irmã e a prima. “Nós nos inspiramos em alguns lugares que visitamos em São Paulo, percebemos que aqui em Porto Alegre não tinha nenhum lugar grande e rosa de verdade, só lugares pequenos”, relembra.

Cor-de-rosa da parede ao teto, os sócios idealizaram, e construíram, uma carruagem para o espaço, toda decorada de flores . “Planejamos bastante e o que eu quero é um crescimento contínuo, não o que nós vemos geralmente de um lugar ser muito visitado e depois esquecido. E está indo tudo como nós esperávamos. A carruagem está sendo um sucesso e foi toda idealizada por nós, procuramos um projeto e eu tenho um colega que trabalha com metalúrgica. É o xodó do espaço, muita gente vem só para ver ela. Só falta colocar um cavalo e sair andando”, diverte-se Rocha.

Foram três meses de planejamento até a abertura do local, que funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h30min, e nos sábados, das 9h às 18h. “Este é o nosso primeiro negócio na área, mas não é o meu primeiro no geral, tenho uma empresa de engenharia há duas quadras daqui que existe há 25 anos. Nós fizemos uma pesquisa e um estudo de mercado antes de abrir o café. As meninas visitaram várias cafeterias para entender o que era bom e o que mais me agrada mesmo é o espaço, temos aqui 300m². Nosso público são famílias com crianças, idosos, então queremos que seja um lugar bem livre, que dê para andar sem ficar esbarrando em nada”, explica.

Afirmando que o plano sempre foi abrir no Passo d'Areia, Rocha conta que não queria uma cafeteria de avenida e sim uma de bairro. “Nós procuramos esse local e reformamos tudo. Aqui temos 10 funcionários e para todos os nossos atendentes esse aqui é o primeiro emprego, eu sei como é difícil para um jovem começar a vida profissional então foi algo que quisemos fazer. Profissional mesmo só a barista e o confeiteiro”, elenca o empreendedor.

A operação oferece cafés clássicos, drinks variados, xis, torradas, bolos e tortas, além de outras delícias. Hanna conta que o que mais sai é o Pink Tonic e o Iced Pink, drinks desenvolvidos exclusivamente para o local.

Para o futuro, Rocha explica que o Pink Palace vai ser o forte, mas que já está em curso uma expansão. “Para o ano que vem, queremos abrir o Blue Kid, um espaço todo azul, menor que esse, no Lindóia, bairro que nós moramos. Seria uma lojinha, tudo seria desenvolvido aqui e levado para lá”, projeta.