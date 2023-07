Brasil estréia na Copa do Mundo 2023 com goleada

Presentes em todas as edições do torneio, as brasileiras têm 21 vitórias, 4 empates e 10 derrotas, com 70 gols marcados e 40 gols sofridos, a seleção feminina de futebol estreiou nesta segunda-feira (24) com goleada pra cima do Panamá. A camisa 17 da seleção brasileira, Ary Borges, anotou três gols na vitória por 4 a 0. Além dela, Bia Zaneratto também balançou a rede, num confronto em que as brasileiras quase não deram chances para as panamenhas ficarem com a bola. Debutante na competição, a seleção do América Central ficou encurralada desde os primeiros minutos do jogo. O Panamá tentou resistir o máximo que pôde, mas cedeu aos 18 minutos da etapa inicial. Na sequência da Chave F, Brasil e França duelam no próximo sábado (29), às 7h (de Brasília). Na foto, trechos da Rua Pereira Nunes, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro (RJ), pintados para a Copa do Mundo.