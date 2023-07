Feira de Palermo tem tango e coreografia com cavalo crioulo na abertura

A abertura da Feira de Palermo, oficialmente Expo Rural 2023, em Buenos Aires, nesse sábado (29), encantou especialmente um grupo de convidados. A comitiva gaúcha, que integrou a Missão do RS na Argentina, finalizada neste domingo (30), assistiu a uma mistura inusitada, mas que deu o tom à festa. Tango e coreografia com cavalos da raça crioula, a mais usada na lida também no Rio Grande do Sul, ocuparam a pista de terra, ante o palanque de autoridades e público. Três pares de dançarinos executavam os passos da dança mais popular entre os portenhos, enquanto os cavalos evoluíam em coreografias ao lado. Logo depois, o espetáculo seguiu com o desfile de animais campeões em Palermo. O governador Eduardo Leite disse que o evento deu show no aspecto cultural . Os gaúchos convidaram representantes da Sociedad Rural Argentina para irem à Expointer 2023 , em Esteio.