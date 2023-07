Leite convida produtores argentinos para Expointer 2023

Como última agenda da comitiva internacional neste domingo (30), o governador Eduardo Leite formalizou ao presidente da Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, o convite para que os argentinos participem da próxima Expointer, em Esteio, que será realizada de 26 de agosto até 3 de setembro. Na ocasião, os dois falaram sobre o setor do agronegócio e cenários políticos.

LEIA MAIS: Acompanhe a cobertura completa da Missão do RS na Argentina

Pino revelou que o presidente Alberto Fernández e o ministro da Economia, Sergio Massa, foram convidados para a abertura da feira de Palermo , a Expo Rural 23, ocorrida no sábado (29), mas afirmaram que tinham outros compromissos e não compareceram. No entanto, o representante da classe do agronegócio do país vizinho admitiu que isso foi algo positivo, pois havia a possibilidade dos políticos serem vaiados o que "não seria bom para nenhum dos lados".

Pino ainda comentou que era algo incomum um ministro da Economia, de um país que tem uma projeção de mais de 100% de inflação no ano, concorrer à presidência. "A Argentina tem dessas coisas e é maravilhoso", resumiu.

Sobre Massa, no site do governo argentino, a reunião que Leite teve com o ministro da Economia foi um dos destaques entre as notícias divulgadas. O texto publicado no portal reforça que foram discutidas questões como acordos de integração energética, de infraestrutura e comercial. Ainda é salientado que no primeiro semestre do ano a balança comercial entre as duas regiões apontou um superávit para o lado argentino de US$ 697 milhões. No mesmo período, as exportações da Argentina para o Rio Grande do Sul foram na ordem de US$ 1,295 bilhão, um incremento de 8% em relação ao espaço de janeiro a junho de 2022.

Quanto a essa aproximação das duas regiões, o presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, deputado Vilmar Zanchin (MDB), assinala que é muito importante o estreitamento de relações. "E tem essa questão do gasoduto, já que interessa muito ao Rio Grande do Sul, principalmente para o setor industrial do Estado", enfatiza o parlamentar.

Para Zanchin, Argentina e Rio Grande do Sul precisam unir suas potencialidades na área energética, assim como no setor de agronegócios para suprir suas deficiências e enfrentar a concorrência de mercados como o europeu e o asiático.

Pelo menos as ligações logísticas entre as duas regiões devem ser aprimoradas em breve. O deputado Frederico Antunes revela que a CCR, que administra o aeroporto Ruben Berta em Uruguaiana, que já teve a credencial de complexo binacional, está solicitando a retomada dessa condição. "Nós estamos aproveitando que está em curso isso e sugerindo às empresas aéreas que façam a ligação Uruguaiana a Buenos Aires", acrescenta Antunes.