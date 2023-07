Na Casa Rosada, Eduardo Leite toca em réplica da taça da Copa do Mundo da Argentina

Em reunião com o presidente argentino Alberto Fernández para tratar sobre, o governador Eduardo Leite (PSDB) viu de perto e tocou em uma cópia da taça da Copa do Mundo, conquistada pela Argentina após vencer a França nos pênaltis na final do campeonato, em dezembro de 2022. Nas redes sociais do governador, a foto foi divulgada com a legenda "La Copa se mira, no se toca, eu sei, mas essa é uma réplica", referência a uma frase favorita das torcidas de futebol da Argentina. Leite lidera a missão gaúcha que busca aumentar a colaboração regional, especialmente em relação ao, na Fronteira Oeste. Dentre os integrantes da missão, também estão o presidente da Fiergs, Gilberto Petry, o chefe da Casa Civil, Artur Lemos e o presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin (MDB).