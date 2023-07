Marina Silva participa de encontro com ministros do G20 para debater crise climática

Ministros do Meio Ambiente dos países do G20 se reuniram nesta sexta-feira (28), na Índia, em uma corrida contra o tempo para buscar um consenso sobre como enfrentar a crise climática mundial. Os acordos estabelecidos na conferência na cidade de Chennai devem ser confirmados em setembro, em uma cúpula dos líderes do G20 em Nova Délhi. O encontro de sexta ocorre pouco depois da crítica tentativa dos ministros da Energia em adotar um roteiro para reduzir o uso de combustíveis fósseis. A ministra do meio ambiente, Marina Silva (na foto com Bhupender Yadav, ministro do meio ambiente na Índia), marcou presença. "Estamos em Chennai (Índia) e por aqui seguimos os trabalhos do GT de Meio Ambiente do G20. Agora em bilateral com o Dr. Sultan Al Jaber presidente da COP-28", postou em seu Twitter.