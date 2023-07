Começa a edição 2023 da Campus Party, em São Paulo

Na última terça-feira (25) foi aberta para visitação a 15º Edição da Campus Party, em São Paulo (SP). O evento ocorre no Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi, prometendo diversas atrações relacionadas com tecnologias, jogos de vídeogame, educação, empreendedorismo, entre outras coisas. Com horário de funcionamento das 10h até 20h entre os dias 26 e 29 de julho, terá o domingo (30) com um horário mais restrito de funcionamento, começando as 10h e encerrando às 16h. A programação é distribuída em palestras, workshops e desfiles, contando com figuras conhecidas do público jovem e adulto na internet, como Lucy Hawking, Cid Cidoso, Rodrigo Fernandes, Ricaro Cappra, Aline Deparis, Nick Vidal, Delmir Peixoto, Nyvi Estephan e Isadora Basile. O evento contará também com uma exposição de games retrô e o maior evento de combate de robôs da América Latina.