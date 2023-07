Dilma se reúne com Putin e diz que banco dos Brics não cogita novos projetos na Rússia

A presidente do banco dos Brics, Dilma Rousseff, se reuniu nesta quarta-feira (26), com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em São Petersburgo. Em nota, a ex-presidente brasileira disse que o banco não considera ter novos projetos na Rússia, atualmente sancionada por países ocidentais por sua guerra na Ucrânia. O encontro ocorreu em meio à 2ª Cúpula Rússia-África, que antecede a reunião dos países do Brics - acrônimo para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. "O NDB (Novo Banco de Desenvolvimento, na sigla em inglês) reiterou que não está considerando novos projetos na Rússia e opera em conformidade com as restrições aplicáveis nos mercados financeiros e de capitais internacionais. Quaisquer especulações sobre tal assunto são infundadas." A reunião ocorreu no Palácio Constantino, em São Petersburgo.