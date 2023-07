Projeto distribui 1900 exemplares de livros com temáticas afro-brasileira e indígena para instituições

O Projeto Nosso Cantinho de incentivo à cultura estará finalizando suas primeiras entregas de bibliotecas temáticas no dia primeiro de agosto. Além dos kits com 50 títulos com temáticas afro-brasileira e indígena, as escolas também ganham uma capulana, 10 bonecos de pano de personagens variados (produzidas pela Rosas Negras) para deixar o espaço ainda mais lúdico e educativo, além de uma capulana para enriquecer o espaço do cantinho e 5 unidades de Giz de cera com 24 tons de pele. O material tem o intuito de estimular a leitura dos pequenos e celebrar a diversidade, criando uma maior interação entre alunos e professores, além de oportunizar experiências com leituras que tragam representatividade. Os municípios, além de ganharem o material, também participam de uma formação on-line onde é estudado a temática, como implementar estudos mais diversos em sala de aula.